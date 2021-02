Controlli straordinari: due denunciati per furto ed un Daspo urbano

Nei pressi di via Mazzini è stato fermato un cittadino originario di Foggia, in manifesto stato di alterazione psico-fisica dovuta all’assunzione di alcol. L’uomo è stato multato per ubriachezza ed allontanato dal centro con un Daspo Urbano, misura di Prevenzione che può emettere il Questore in qualità di Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza.

Nel corso del servizio sono state identificate oltre 125 persone e 45 veicoli.