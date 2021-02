Favoreggiamento dell’immigrazione clandestina: dieci arresti

Le articolate investigazioni, supportate dal Servizio per il Contrasto dell’Estremismo e del Terrorismo Esterno della D.C.P.P./U.C.I.G.O.S., hanno consentito di individuare un’ampia organizzazione a carattere transnazionale attiva nel favorire l’ingresso illegale di immigrati ai quali veniva richiesto il versamento di ingenti somme di denaro. Questi, in gran parte originari del Medio Oriente, accedevano in area Schengen sia dalla Grecia che attraverso le frontiere di Bari, Roma, Venezia e Pisa. Dopo una temporanea permanenza in alcune abitazioni della capitale, gli stranieri, muniti di documenti contraffatti, proseguivano per il nord Europa.

Per ogni singolo trasferimento veniva richiesta la somma di 2.500 euro attraverso la cosiddetta hawala (sistema di rimessa di denaro fortemente radicato nella cultura araba e basato sulla fiducia) consentendo l’accumulo di ingenti somme di denaro, in parte inviato all’estero attraverso operazioni di money transfert sui circuiti Western Union e Moneygram.