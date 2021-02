Mettiti la mascherina: il cliente picchia il barista

E’ entrato in un bar di Salsomaggiore Terme senza la mascherina e, come previsto dalle norme e dai protocolli, il titolare del locale lo ha invitato a mettersela, per poter così entrare.

Un cliente, originario di Milano ma residente in paese, oltre a rifiutarsi di indossare il dispositivo di protezione individuale, ha anche aggredito il barista con calci e pugni, provocandogli alcune lesioni al viso e al torace, poi giudicate guaribili in sette giorni.