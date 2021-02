Festa in casa in Via Brunelleschi: undici giovani multati

Si sono trovati all’interno di un appartamento di uno di loro di via Brunelleschi per festeggiare ma sono stati identificati e sanzionati per 400 euro dai carabinieri.

Undici giovani che, nella notte tra sabato e domenica, stavano partecipando alla festa improvvisata in casa, sono finiti nel mirino dei militari della stazione Oltretorrente che, dopo aver ricevuto alcune segnalazioni dai vicini per gli schiamazzi e il rumore, sono intervenuti per verificare la situazione.

Undici ragazzi si trovavano in effetti all’interno della casa: per tutti loro è scattata la multa per aver violato il divieto di assembramento.