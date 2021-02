Covid, a Parma i contagi tornano a superare quota cento. Due decessi

I contagi a Parma e provincia tornano a superare la quota 100. Nelle ultime 24 ore infatti sono stati registrati 102 casi, di cui 74 sintomatici. Ci sono stati anche due decessi: si tratta di due uomini, di 63 e 72 anni. I ricoverati in terapia intensiva sono due in meno rispetto a ieri: i pazienti sono infatti 7.

Dall'inizio dell'epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 240.650 casi di positività, 1.565 in più rispetto a ieri, su un totale di 29.633 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 5,3%.

Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid, che in questa prima fase riguarda il personale della sanità e delle Cra, compresi i degenti delle residenze per anziani, gli ultraottantenni in assistenza domiciliare e i loro coniugi, se di 80 o più anni, e le persone dagli 85 anni in su (dal 1^ marzo prenotazioni aperte anche per quelle dagli 80 agli 84 anni).

Il conteggio progressivo delle somministrazioni effettuate si può seguire in tempo reale sul portale della Regione Emilia-Romagna dedicato all’argomento: https://salute.regione.emilia-romagna.it/vaccino-anti-covid, che indica anche quante sono le seconde dosi somministrate.