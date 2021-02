Strappa il portafoglio ad un ragazzo al Parco Ducale e lo picchia: arrestato un minorenne magrebino per rapina e lesioni

Ieri i carabinieri della Stazione di Parma Centro, hanno arrestato, per rapina e lesioni, un minorenne magrebino, anno 2003, residente in provincia di Reggio Emilia. Lo stesso, insieme ad altri giovani, all’interno del Parco Ducale, dopo aver accerchiato un gruppo di ragazzi del 2006, intenti a parlare seduti su una panchina, con la scusa di chiedere una sigaretta si avvicinava e dopo aver strappato dalle mani un portafoglio, contenente la somma di 60 euro, ad uno dei ragazzi, lo buttava in terra e lo malmenava insieme agli amici per evitare che reagisse alla rapina. Subito, uno degli ragazzi aggrediti, correva in suo soccorso ma è stato buttato in terra e aggredito.

La vittima, dopo un primo momento di paura e con l’aiuto dell’amico che nel frattempo si era rialzato, ha iniziato ad inseguire il ragazzo con il portafoglio che dopo un breve inseguimento veniva bloccato all’altezza del ponte Verdi dalla pattuglia dei carabinieri immediatamente giunta. Gli altri giovani, vista la pattuglia si dileguavano velocemente. Le vittime, portate al pronto soccorso, sono state giudicate guaribili in 7 e 5 gg per lesioni varie. L’arrestato è stato accompagnato presso l’istituto penitenziario minorile di Bologna a disposizione dell’autorità giudiziaria. La refurtiva recuperata è stata restituita al legittimo proprietario. Sono in corso indagini per identificare i complici del giovane.