Scippa un uomo in stazione: denunciato 23enne gambiano

Ovviamente dopo aver ricevuto il denaro sono scomparse e con loro il cellulare.

Giovedì sera i Carabinieri della Stazione di Parma Oltretorrente e del Nucleo Radiomobile, impegnati di pattuglia nelle aree più sensibili della città, sono stati fermati da un soggetto che poco prima in Via Trento è stato scippato del portafoglio contenete i documenti personali e la somma di 50 euro appena prelevata al bancomat.



I militari, con la descrizione e la direzione di fuga verso la stazione ferroviaria, sono riusciti a fermare l’autore.



Lo stesso, un 23enne gambiano in Italia senza fissa dimora, è stato trovato con la refurtiva in dosso e denunciato per furto.