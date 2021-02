Ruba merce al Mediaworld per 800 euro: arrestato 26enne

Nella giornata di lunedì i Carabinieri della Stazione di Parma Centro hanno tratto in arresto un 26enne di origine rumena in Italia senza fissa dimora, per furto.

L’arrestato, già gravato da vari precedenti di polizia è stato sorpreso dagli addetti alla vigilanza del centro commerciale “Media Word”, mentre cercava di uscire dal negozio con apparecchi elettronici del valore di circa 800 euro.

Dopo essere stato fermato è stato consegnato alla pattuglia intervenuta sul posto che ha restituito la merce al legittimo proprietario e arrestato il giovane per furto, trattenendolo presso le camere di sicurezza a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.