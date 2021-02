Pizzarotti: “A governo insediato chiederò subito incontro per la fermata dell’Alta Velocità”

Avevamo avviato un dialogo con il precedente Ministro De Micheli, il quale si era fatto garante di uno studio di fattibilità per la realizzazione della fermata. Poi, però, si è messa in mezzo la pandemia e si è aperta la crisi di governo. #Parma , quindi, aspetta ancora uno studio di fattibilità del progetto: non ci scordiamo degli impegni presi.