Non rispettano la normativa anticovid, chiusi per 5 giorni una farmacia e un bar del centro

Non rispettano la normativa anticovid, chiusi per 5 giorni una farmacia e...

Una farmacia del centro è stata sanzionata con la chiusura dell’attività per cinque giorni e con la prevista contestazione pecuniaria di 400 euro.

Nello specifico, il titolare, in un’area di parcheggio all’aperto antistante l’esercizio commerciale, aveva avviato un’attività di screening mediante tamponi nasali e test sierologici finalizzati alla ricerca del virus Sars-Cov-2.

Gli accertamenti esperiti hanno permesso di riscontrare il non utilizzo da parte del personale sanitario impiegato dei dispositivi di protezione individuale, la mancata presenza della prevista cartellonistica informativa indicante le misure di contenimento per la diffusione del virus, nonché l’assoluto non rispetto della distanza di sicurezza tra le persone da sottoporre a screening.

Medesima sorte è toccata ad un bar del centro cittadino. I militari operanti accertavano che l’esercizio commerciale in questione alle ore 21:00 risultava ancora aperto e che all’interno vi erano vari avventori intenti a consumare bevande. Al termine degli accertamenti esperiti dai militari della locale Compagnia e del Nas, il titolare e altri sei soggetti venivano sanzionati per mancato rispetto della normativa anti covid-19 e contestualmente veniva disposta la chiusura dell’attività per cinque giorni.