Violenza psicologica nei confronti della moglie: denunciato 60enne di Tizzano

Controlli dei carabinieri in tutto il territorio parmense. Complessivamente, sono state controllate circa 220 persone e fermati 130 veicoli, ispezionati 25 esercizi commerciali, sanzionate 2 persone per il mancato rispetto della normativa per il contenimento del covid-19, effettuati numerosi controlli con etilometro ed elevate 3 contravvenzioni al Codice della strada.

Non sono mancati interventi e denunce. I Carabinieri della Stazione di Traversetolo hanno denunciato due 25enni residenti Campania per concorso in truffa. I due, con vari raggiri, hanno convinto un 56enne di Traversetolo ad accreditare in loro favore una somma di denaro per l’acquisto di una polizza assicurativa risultata completamente falsa.