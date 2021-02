Covid a Fidenza: quarantena in 4 materne e stop alle lezioni in altre 9 classi „Covid a Fidenza: quarantena in 4 materne e stop alle lezioni in altre 9 classi

Covid a Fidenza: quarantena in 4 materne e stop alle lezioni in...

Quattro scuole materne sono in quarantena e in altre nove classi delle Elementari le lezioni sono sospese.

E’ questa la situazione relativa al contagio da Covid-19 all’interno degli istituti scolastici di Fidenza.

In seguito ai tamponi ad alunni e insegnanti nelle scuole in cui erano stati rilevati casi di contagio quattro scuole materne sono state messe in quarantena.

Anche nove classi delle Elementari hanno dovuto interrompere le lezioni in seguito alla presenza di alcune persone positive al Coronavirus.