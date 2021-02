Dopo mesi di stalking aggredisce la ex: arrestato 39enne

Nella giornata di ieri, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Parma hanno tratto in arresto, un 39enne italiano di origine campana, residente in questo capoluogo, per rapina aggravata ed atti persecutori (stalking).

L’arrestato, già gravato da vari precedenti di polizia, nella mattinata di ieri, nel centro della città, ha aggredito fisicamente l’ex compagna impossessandosi con violenza del suo cellulare.

I successivi accertamenti hanno permesso di appurare che la donna, già da alcuni mesi, era stata vittima di comportamenti vessatori da parte dell’uomo che non si rassegnava alla fine della loro relazione, tanto da ingenerare nella vittima un perdurante stato d’ansia e paura per la sua incolumità.

L’uomo fermato, è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa della determinazioni dell’Autorità Giudiziaria competente.