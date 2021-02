Rubano borsa sull’auto a una 74enne: arrestati un 24enne e un 15enne

Certi delle loro responsabilità i Carabinieri di Montecchio Emilia, dopo aver proceduto alla loro identificazione, si tratta di un 24enne e di un 15enne entrambi abitanti a Cavriago, gli hanno accompagnati in caserma per le ulteriori incombenze, al termine delle quali il 24enne è stato tratto in arresto e trattenuto in attesa del giudizio direttissimo previsto per questa mattina, mentre l’altro è stato segnalato alla Procura per i Minori di Bologna.

Furto, ricettazione e indebito uso di carte di credito sono i reati da cui i due giovani dovranno ora difendersi. Quanto rinvenuto è stato restituito alla proprietaria.