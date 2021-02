Occupavano abusivamente l’ex casello ferroviario: sei denunce

L’intervento è stato pianificato dai vari soggetti istituzionali coinvolti, tenendo conto che gli occupanti erano persone appartenenti a fasce deboli, che immediatamente sono stati presi in carico dai servizi assistenziali territoriali i quali, in collaborazione con associazioni di volontariato e realtà parrocchiali locali, hanno trovato una sistemazione alloggiativa più consona per le sei persone, che ora potranno essere avviate a percorsi finalizzati al loro reinserimento sociale e produttivo.