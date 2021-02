Sedici furti in casa in un mese: quattro arresti. Uno era latitante per furti a Parma

C’è anche una vecchia conoscenza delle forze dell’ordine parmensi tra i quattro albanesi, tutti clandestini, arrestati in questi giorni dai carabinieri di Carpaneto e dal nucleo operativo radiomobile Norm di Fiorenzuola d’Arda (Piacenza).

Gli uomini dell’Arma hanno infatti sgominato una banda, composta appunto da quattro malviventi, responsabili di numerosi reati contro il patrimonio: erano riusciti a mettere a segno qualcosa come sedici furti in un mese per un bottino di circa 50mila euro. Della banda, specializzata in furti in abitazione, fa parte anche un malvivente che era ricercato, sul quale pendeva un mandato di arresto europeo (per furti commessi in Francia) e un’ordinanza cautelare emessa dalla procura della Repubblica di Parma nel 2019 (per reati commessi nella nostra provincia). L’operazione dei carabinieri è stata denominata “Touch & Run”.