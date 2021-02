Ladro si lancia dalla finestra per scappare dalla polizia e fa un volo di 6 metri: arrestato

Ladro si lancia dalla finestra per scappare dalla polizia e fa un...

Ha tentato di saltare da una finestra per scappare dai poliziotti ma è caduto al suolo, dopo un volo di circa sei metri.

Un cittadino italiano, B.S. – noto alle forze dell’ordine e con precedenti per reati contro il patrimonio – è stato arrestato nella notte tra lunedì 1° e martedì 2 febbraio in via Sette Fratelli Cervi a Parma.

Il ladro si era introdotto all’interno di un’autorimessa al piano terra e del bar al primo piano ed aveva rubato una consistente somma di denaro in contanti.