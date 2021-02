Il Cordinamento striglia i giocatori: “Quella maglia dovete sudarla”

Crisi Parma: il Centro di coordinamento lancia un appello ai giocatori con una lettera:

“Non vi abbiamo chiesto di vincere lo Scudetto, non vi abbiamo chiesto di essere i migliori, ma vi abbiamo chiesto di onorarci e rispettarci ovunque e contro chiunque. Vi abbiamo chiesto di sudare quella maglia, sentirla vostra. Vi abbiamo chiesto di metterci il cuore e l’anima. A noi non importa essere i migliori ma distinguerci dagli altri. Ma tutto questo non lo stiamo vedendo…. Attendiamo una vostra risposta sul campo, già domenica contro il Bologna !!!”