Ultimo fine settimana in zona arancione: i parmigiani rispettano le regole – VIDEO

I parmigiani hanno rispettato le regole, nel corso dell’ultimo fine settimana in zona arancione. I carabinieri del Comando Provinciale di Parma infatti hanno registrato pochissime irregolarità, sia per quanto riguarda i locali e le attività commerciale, che per i cittadini, presenti in centro storico.

I militari dei quattro presidi della città, supportati da quelli delle Squadre d’Intervento Operativo del 5° Reggimento “Emilia Romagna”, hanno vigilato al fine di prevenire assembramenti nei luoghi di maggiore ritrovo come le aree verdi nei pressi del Palazzo della Pilotta, piazza della Pace, via Farini e Cavour. A seguito dei controlli effettuati, i militari della Stazione di Parma Oltretorrente hanno denunciato un uomo per il reato di ricettazione in quanto trovato in possesso di uno scooter rubato.