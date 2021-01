Nas – Sequestrati 30 kg di carne insudiciata e invasa dai parassiti

In una macelleria etnica della città i Carabinieri dei NAS hanno rinvenuto e sequestrato 30 kg di carne del valore di circa 500 euro.



La stessa era conservata in modo non adeguato, poiché contenuta in involucri non idonei all’uso alimentare ed a temperatura ambiente.



Il 22enne legale rappresentante è stato denunciato all’autorità giudiziaria per conservazioni di alimenti insudiciati, invasi da parassiti, in stato di alterazione o comunque nocivi cosi come disposto dalladisciplina igienico della produzione e vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.