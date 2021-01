Covid, Rt in calo. Emilia Romagna verso la zona gialla?

E aggiunge: “Aspettiamo le determinazioni del Governo, pero’ per quello che ci riguarda i dati sono questi”. Nel caso l’Emilia-Romagna dovesse tornare in zona gialla, avverte pero’ l’assessore, “per noi sara’ ancora motivo di ulteriore impegno di tracciamento, perche’ sappiamo che piu’ relazioni ci sono, piu’ la possibilita’ di circolazione del virus e’ ampia. Non dobbiamo assolutamente abbassare la guardia”.

Del resto, ricorda Donini, “questo risultato di alleggerimento della curva e’ frutto delle restrizioni adottate nelle settimane scorse, a partire dalle festivita’ natalizie”.

Quindi, insiste l’assessore, “al di la’ della situazione cromatica, e’ importante raccomandare la massima cautela possibile a tutti i cittadini e rendere sempre pronte le nostre strutture sanitarie, affinche’ si possano sempre prendere in carico i pazienti che lo necessitano”.