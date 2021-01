Tentano il furto all’Esselunga: denunciate tre amiche, di cui due minorenni

Ancora giornate di controlli straordinari per il personale della Questura di Parma. Ieri gli agenti, coadiuvati dal Reparto prevenzione crimine, hanno sottoposto a controllo 56 persone, di cui 20 cittadini stranieri e 26 veicoli.

Nell’ambito di questi servizi sono state denunciate tre giovani ragazze parmigiane sorprese a tentare un furto all’Esselunga di via Traversetolo.

Il copione del furto è quello ormai noto sia alle forze di polizia sia alla vigilanza del supermercato: le ragazze, dopo aver prelevato articoli dalle corsie del supermercato tra cui costosi apparecchi elettronici, si sono avviate verso le casse automatiche, presentando per il pagamento solo due articoli e nascondendo il resto della merce.

L’operazione tuttavia non è passata inosservata alla vigilanza del supermercato che, fermate le giovani per un controllo sullo scontrino, ha recuperato la merce non pagata e contattato il 113 per gli atti successivi.

Le tre, di cui due minorenni, sono risultate “note” perchè più volte controllate in centro, in compagnia di altri ragazzi in atteggiamenti di disturbo per l’ordine e la quiete pubblica.

Le due minorenni sono state riaffidate alle famiglie.

Un equipaggio della Polizia di Stato ha inoltre identificato, durante un posto di controllo, tre persone di origine straniera a bordo di un veicolo. Di questi, uno è stato denunciato per il possesso di un telefono cellulare, in violazione alle disposizioni impartite nell’avviso orale del Questore a suo carico.

Una seconda persona di origine tunisina, invece, in situazione di irregolarità sul territorio e pericoloso, è stato condotto nei locali della Questura e, una volta posto a disposizione dell’ufficio immigrazione, è stato espulso con accompagnamento in frontiera.