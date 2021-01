Bloccato mentre tenta di dare un altro pugno alla moglie: arrestato un 65enne

I carabinieri di Fidenza sono intervenuti nella notte per la richiesta di aiuto arrivata da una 55enne: il marito, al culmine dell’ennesima lite, la stava picchiando.

I carabinieri sono arrivati e hanno trovato la porta di casa aperta: nei suoi scatti di violenza l’uomo aveva rotto il nottolino.

L’aggressore è stato bloccato mentre tentava di sferrare l’ennesimo pugno alla moglie.

L’uomo, un 65enne residente in paese, è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali e condotto nel carcere di Parma.

La donna, accompagnata all’ospedale per un trauma contusivo alla mandibola, è stata giudicata guaribile in 3 giorni.