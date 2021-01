Al Parco Ducale con 50 grammi di hashish: arrestato nigeriano pregiudicato

Lunedì all’interno del Parco Ducale le pattuglie delle Stazioni di Parma Oltretorrente, supportate dai militari delle Squadre Intervento Operativo del 5° Reggimento Carabinieri “Emilia Romagna” hanno identificato diversi giovani che abitualmente frequentano l’area verde, sostando sulle panchine nascoste tra gli alberi.

Al termine dei controlli complessivamente sono stati recuperati 50 grammi di sostanza stupefacente tipo hashish.

Un 21enne di origine nigeriana, gravato da diversi precedenti, è stato tratto in arresto per detenzione ai fini spaccio in quanto trovato in possesso di circa 50 grammi di stupefacente suddiviso in involucri e della somma di 280 euro in contanti provento dell’illegale attività.

Sono stati invece denunciati, dalla Stazione di Parma Centro tre cittadini tunisini: uno trovato con oltre 15 grammi di hashish e gli altri per resistenza in quanto a seguito del controllo tentavano la fuga divincolandosi.