Traversetolo – Ruba un portafogli al mercato. Inseguita e fermata 24enne

Nella mattina di ieri, i Carabinieri della Stazione di Traversetolo, impegnati in servizi di controllo del territorio ed in particolare nelle vicinanze del mercato, sono intervenuti per un furto con destrezza avvenuto poco prima tra le bancarelle.

Su indicazioni della Centrale Operativa ed in base alle informazioni fornite dal richiedente, i militari riuscivano ad intercettare, in via Cocconi, la persona responsabile del fatto ed identificata in una 24enne di origine bulgara gravata da diversi precedenti di polizia.

La ragazza poco prima aveva asportato il portamonete dalla borsa di una donna intenta ad osservare un banco.

Scoperta si dava immediatamente alla fuga inseguita dalla proprietaria e da una amica.



L’arrivo della pattuglia ha consentito di evitare che la ragazza si dileguasse. Condotta in caserma è stata denunciata per furto ed il portafoglio restituito.