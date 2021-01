Market etnico chiuso per assembramenti. E nella zona di via Montebello 9 ventenni festeggiano in casa: multati

Market etnico chiuso per assembramenti. E nella zona di via Montebello 9...

Un weekend di controlli interforze, quello disposto dal Questore, e dedicati alla verifica del rispetto dalla normativa anti-covid.

Polizia di Stato, Arma dei carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia locale hanno collaborato in servizi su vasta scala che hanno portato all’identificazione di 90 persone e al controllo di 40 esercizi commerciali.

Solo in uno di questi si è riscontrata una violazione. In un Market etnico in piazzale Picelli i carabinieri hanno trovato quattro clienti all’interno in condizione di assembramento. Sono stati sanzionati i titolari e gli avventori, disponendo la chiusura dell’esercizio commerciale per cinque giorni.

Nella nottata tra venerdì e sabato invece, la Squadra volanti è stata allertata dai vicini di rumori molesti provenienti da un appartamento in zona via Montebello. Sul posto i poliziotti, intervenuti per identificare gli occupanti e far cessare gli schiamazzi, si sono trovati di fronte nove giovani di circa vent’anni, tutti di Parma e provincia, che si erano riuniti in un’abitazione per trascorrere la serata in compagnia.

Sono stati multati poiché trovati fuori dal loro domicilio ed assembrati con persone non conviventi.