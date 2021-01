Parma piange Rocco Caccavari, medico e politico appassionato

Parma piange Rocco Caccavari: aveva 82 anni. Medico sensibile, sempre vicino agli ultimi, uomo appassionato e dalle mille passioni.

Era ricoverato in ospedale da qualche giorno.

Primario di Medicina interna, aveva collaborato per molti anni con il Ministero dell’Interno e della Sanità in qualità di consulente, pensando il Sert così come è oggi.

Politico brillante, per 14 anni consigliere comunale nelle file del Pci, nel 1992 era stato eletto alla Camera dei deputati, dove rimase per tre legislature.

Sono legate al suo nome in particolare la legge sul riordino del sistema termale del 2000, la legge 125/2001 su alcolismo e patologie correlate e la legge 130/2001 sulla cremazione delle salme e dispersione delle ceneri.Ha fondato l’Associazione “Marino Savini” per la difesa della Sanità Pubblica e la Società di Cremazione SO.CREM di Parma.

Uomo leale, sempre disponibile, era presidente della fondazione Lenz Rifrazioni.