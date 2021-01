Trovato con 90 grammi di droga in via Venezia: 34enne arrestato (ora ai domiciliari)

Nei giorni scorsi il personale del Nucleo Problematiche del Territorio, durante il servizio comandato, finalizzato al controllo del territorio nella zona nord della città, transitando su via Venezia, quartiere San Leonardo, hanno notato una persona, già nota alle Forze dell’Ordine, che si muoveva con fare sospetto .

Gli Agenti, quindi, hanno così deciso di procedere con un controllo del 34enne di origine straniera. Alla richiesta degli Agenti di mostrare i documenti il ragazzo ha assunto un atteggiamento palesemente innervosito, motivo per il quale, gli Agenti, insospettiti, lo hanno perquisito e hanno rinvenuto un panetto di Hashish del peso di 90 grammi occultato nella cintola dei pantaloni, oltre alla somma di € 200,00.

Lo stupefacente, il denaro e il bilancino sono stati sottoposti a sequestro e la persona tratta in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Su disposizione del Magistrato, il 34enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari. All’udienza di convalida per direttissima, tenutasi nella giornata successiva sono stati convalidati l’arresto e il sequestro operato.