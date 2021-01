Parma, ecco il primo acquisto del mercato invernale: è Andrea Conti

Andrea Conti è un nuovo giocatore del Parma. Dopo aver depositato in mattinata il contratto in Lega, è arrivata la conferma anche dal presidente crociato Kyle Krause, che attraverso Twitter ha dato il suo benvenuto al terzino classe ’94. Ex Atalanta e Milan, Conti arriva in prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza, per una cifra che si aggira attorno ai sette milioni di euro.

Quello di Conti è il primo acquisto della sessione invernale del Parma, che rinforza il ruolo di terzino destro con un giocatore che in passato ha vestito anche la maglia della nazionale, e alla caccia di una rivincita dopo gli anni in chiaroscuro al Milan.