Non ce l’ha fatta Angelo Villardi, il 16enne coinvolto lunedì in un incidente in moto

Non ce l’ha fatta Angelo Villardi, il 16enne coinvolto lunedì in un...

Noceto, ma anche l’Istituto Gadda di Fornovo piangono Angelo Villari, il 16enne rimasto vittima di un tremendo incidente con la sua modo lunedì, e spirato giovedì mattina.

L’incidente, lunedì 18 gennaio in via Emilia Ovest, a San Pancrazio, all’altezza dei Campi Stuard. Angelo guidava la moto, la sua grande passione, con a bordo un amico, rimasto ferito nello scontro con un monovolume Mercedes ma non in gravi condizioni.

Soccorso in condizioni disperate, era stato trasportato d’urgenza al Pronto Soccorso dell’Ospedale Maggiore di Parma e ricoverato nel reparto di Rianimazione, dove giovedì ha smesso di lottare.

Gli amici lo ricordano come un giovane solare, sorridente, appassionato della moto e della vita. Nella foto, dal suo profilo social, era con Chiara Fontanesi, super campionessa di due ruote.