Ladro seriale incastrato all’Esselunga: denunciato ed espulso da Parma

E’ stato notato dalle telecamere interne della videosorveglianza in atteggiamento sospetto mentre si guardava intorno nei pressi delle corsie riservate alle apparecchiature elettroniche: pensando di non essere visto, l’uomo ha infilato in tasca cinque confezioni di auricolari wireless, dirigendosi poi alle casse automatiche e presentando per la vendita solo due lattine di birra.

La sorveglianza dell’ipermercato lo ha fermato: lui ha restituito la merce trafugata, non danneggiata e rivendibile.