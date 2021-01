Al parco con le dosi di droga pronte per i clienti: arrestato spacciatore 39enne

Al parco con le dosi di droga pronte per i clienti: arrestato...

Ieri, oltre ai normali servizi perlustrativi sul territorio, i carabinieri del Comando Provinciale di Parma sono stati impegnati in specifici servizi anti-spaccio nei parchi.

E nella rete è finito uno spacciatore 39enne di origini nigeriane, in Italia senza fissa dimora. L’uomo è stato fermato da una pattuglia del Nucleo Radiomobile e durante la perquisizione è stato trovato in possesso di oltre 70 grammi di droga suddivisa in dosi e della somma contante di 100 euro.