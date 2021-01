Ubriaco, prende a calci e pugni l’auto del vicino: denunciato 39enne ucraino a Calestano

Un 39enne ucraino, residente a Calestano è stato denunciato per danneggiamento dai carabinieri della stazione locale. Transitando vicino all’abitazione dell’uomo, i carabinieri lo hanno sorpreso in evidente stato di ebbrezza alcolica, mentre prendeva a calci e pugni l’auto del vicino.

L’uomo, già conosciuto dalle forze dell’ordine dopo che in settembre era stato arrestato dopo aver aggredito alcuni passanti, sempre in stato di ubriachezza, lo hanno fermato e portato in caserma per la denuncia. Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato accompagnato a casa.