44enne di Fidenza evade dai domiciliari e si rifugia in un hotel: arrestato

Un 44enne di Fidenza con precedenti è stato arrestato dai carabinieri della compagnia locale per evasione. L’uomo, già ai domiciliari presso una comunità terapeutica in provincia di Pistoia, senza autorizzazione si è allontanato per rifugiarsi in un albergo di Fidenza. Rintracciato dalle forze dell’ordine, alle prime luci dell’alba l’uomo è stato arrestato mentre usciva dalla struttura.

I carabinieri di Fidenza hanno inoltre denunciato un 24enne di Salsomaggiore trovato in possesso di un coltello a serramanico. Sempre a Salsomaggiore tre giovani sono stati trovati in possesso di cinque grammi di sostanze stupefacenti. Infine, due giovani sono stati multati per non aver indossato, in pubblico, la mascherina: per loro sanzioni di 400 euro l’uno.