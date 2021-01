Si fa versare 140 euro promettendo di stipulare una polizza assicurativa: denunciato 20enne napoletano per truffa

Un ventenne residente nel napoletano è stato denunciato nella giornata di ieri dai Carabinieri di Oltretorrente per truffa. Il giovane, con una serie di raggiri, ha indotto una 48enne moldava residente a Parma a versare sulla carta dell’uomo la somma di 140 euro, necessari per stipulare una polizza assicurativa, che la donna aveva trovato online.

I Carabinieri di Traversetelo, inoltre, hanno denunciato per tentata truffa una trentenne residente in Sicilia, che, online, si spacciava come titolare di un allevamento per cani, e aveva pubblicato un annuncio falso per vendere cani. Una donna, interessata all’acquisto, ha chiamato l’allevamento per chiedere notizie, ma la proprietaria, stupita per la richiesta, ha risposto che al momento non aveva cuccioli in vendita. Insospettita, la donna ha denunciato l’accaduto, e i Carabinieri sono riusciti a risalire alla donna autrice della truffa e a denunciarla.