In una decina a mangiare all’interno: chiuso un bar tabacchi di via Martinella e multa al titolare

In una decina a mangiare all’interno: chiuso un bar tabacchi di via...

Continuano i pattugliamenti ed i controlli finalizzati ad evitare gli assembramenti ed a vigilare sul generalizzato rispetto della normativa anti-Covid

Impiegate, oltre alle regolari pattuglie a controllo del territorio della Squadra volanti, anche pattuglie formate ad hoc sempre della Polizia di Stato e pattuglie del reparto prevenzione crimine di Reggio Emilia, che hanno portato sul nostro territorio oltre 15 pattuglie, per controlli straordinari, coadiuvate da equipaggi della Polizia Municipale di Parma.

Nell’ambito di questi servizi, si inserisce la contestazione elevata ieri ad un bar-tabacchi di via Martinella.

Qui, come accertato dalla pattuglia e segnalato da più fonti, c’erano all’interno più di dieci persone, totalmente incuranti delle limitazioni della normativa anti-Covid che consumavano cibo venduto non per asporto dal bar.

E’ stata disposta la chiusura del locale per cinque giorni e sanzionato la titolare con 400 euro di multa.