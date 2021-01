Sei clienti che consumavano all’esterno: 2400 euro di multa per loro e bar chiuso 5 giorni

I carabinieri della Stazione di Sorbolo nella giornata di ieri, transitando davanti ad un bar, hanno notato un notevole assembramento di persone che consumava all’esterno del locale .

A seguito del controllo sono state elevate 6 sanzioni amministrative di complessivi 2400 euro ai clienti, che non rispettavano il divieto di assembramento in luogo pubblico. Al titolare del bar, un 47enne di Sorbolo, è stato contestato di non aver fatto rispettare il divieto di sostare all’esterno del locale e di consumare quanto acquistato.

E come conseguenza, è arrivata la chiusura provvisoria per cinque giorni dell’attività commerciale.

I carabinieri della Stazione di Parma Oltretorrente hanno invece denunciato per porto abusivo di oggetto atto ad offendere un 38enne tunisino. L’uomo stava camminando in via Aosta quando è stato fermato dalla pattuglia per un controllo. Poiché gravato da precedenti è stato perquisito e trovato in possesso di un coltello a serramanico.