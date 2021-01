Tenta di rubare al Panorama e si dà alla fuga: arrestato 46enne moldavo

Nel tardo pomeriggio di ieri, il nucleo operativo di Radiomobile ha arrestato un uomo moldavo per tentato furto. Le forze dell’ordine si sono precipitate al centro commerciale Panorama, dove era in corso una discussione tra una dipendente e alcuni clienti per questioni legate alle normative anti-Covid.

Approfittando del trambusto, un uomo, un 46enne proveniente dalla Moldavia, residente a Parma, aggirandosi tra i corridoi del centro commerciale provava ad occultare alcuni oggetti, venendo però notato dal responsabile dell’esercizio commerciale che riferiva quanto visto agli agenti arrivati poco prima.