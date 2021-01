Ricercato per truffe con un mandato d’arresto europeo: arrestato in un hotel a Parma

Ricercato per truffe con un mandato d’arresto europeo: arrestato in un hotel...

Nella notte tra sabato e domenica il personale della Squadra volanti è stato allertato della presenza in un hotel della città di due croati, di cui uno gravato da un ordine di cattura per mandato di arresto europeo emesso in ambito Schengen dalla Croazia.

Due pattuglie sono andate all’albergo, in via San Leonardo, dove hanno verificato l’effettiva presenza dei due uomini, accompagnati poi in Questura per la compiuta identificazione.

All’esito di questi atti, a carico di F.D., 52enne, è emersa la presenza di un mandato di arresto europeo emesso nell’ottobre del 2020 dalla Croazia, che ne ordinava l’arresto e la messa a disposizione per estradizione o consegna.

Tale ordine era dovuto al fatto che l’uomo era in attesa di scontare nel paese d’origine alcuni mesi di reclusione per truffe commesse in patria.