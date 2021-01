Rissa in Ghiaia tra un gruppo di giovani: denunciato 18enne

Sabato pomeriggio intorno alle 19, gli uomini della polizia di Stato sono intervenuti in Ghiaia a causa di un gruppo di ragazzi che, in evidente stato di ubriachezza, si assembravano in modo pericoloso e creavano allarme nei passanti spintonandosi.

All’arrivo delle volanti però i giovani si sono dati alla fuga ma gli agenti ne hanno fermato uno che ha anche provato a resistere.

Si tratta di un 18enne della provincia che è stato denunciato e sanzionato per ubriachezza e per la legge Minniti.