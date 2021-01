Parma, D’Aversa: “Bene per 60 minuti”. Kurtic: “L’atteggiamento non basta servono punti”

PUBBLICITÀ

“Il morale dopo la quinta sconfitta non può essere dei migliori, l’autostima dei giocatori diminuisce, dopo un cambio di allenatore credo che tutti i giocatori si sentano responsabili ed è chiaro non si siano contenti, si sentono responsabili anche loro. Detto questo con la partita di oggi mancano 22 gare per le quali dobbiamo ragionare non su quel che è stato, ma sul presente e l’eventuale futuro per cercare di raggiungere il nostro obiettivo, con tutte le difficoltà del momento, ma dobbiamo ragionare sul motivo per cui ci troviamo in questa situazione di classifica, cercando di curare il minimo particolare. In questo momento gli infortuni sono troppi, quindi bisogna curare il tutto, dall’alimentazione al riposo, non dobbiamo lasciare nulla al caso, perché è troppo importante”.

“Analizzando la partita di oggi, per 60 minuti la squadra ha retto bene il campo con tutte le difficoltà di giocatori giovani: oggi è entrato Balogh – che tra l’altro è stato uno dei migliori -, così come è entrato Ricci che fino ad oggi aveva giocato pochissimo. Bisogna ragionare nel cercare di migliorare sotto punti di vista, è chiaro che di tempistica ce n’è poca considerato che la prossima settimana avremo di nuovo 3 gare in 7 giorni”.

“Già il fatto di aver creato qualche situazione nel primo tempo è un aspetto positivo, non voglio parlare del passato perché non mi compete ma riferendomi alla partita di oggi credo che nella prima frazione di situazioni pericolose ne abbiamo avute e il fatto di creare è un aspetto positivo. Si dovrà lavorare su quei giocatori che non conoscono ancora bene quel che richiedo nella fase offensiva, anche se devo dire che c’è stata massima applicazione: Sohm l’ho utilizzato come uno dei tre attaccanti e devo dire che ha lavorato bene. Ci vuole tempo ma questo spesso e volentieri va a discapito del risultato e della posizione in classifica”.

“Si riparte, nel momento in cui si subentra si deve resettare tutto perché se ci mettiamo qui a rimuginare sugli errori commessi o alla situazione in cui ci troviamo non ne saltiamo fuori. Bisogna resettare tutto, sia le cose negative che quelle positive, perché nel calcio non si vive di rendita o di passato. Quello che è stato l’abbiamo ottenuto perché sappiamo cosa abbiamo fatto per ottenere quel risultato, di sicuro non ci ha mai regalato niente nessuno, ogni anno abbiamo avuto delle difficoltà. Un momento di difficoltà lo stiamo vivendo adesso, dobbiamo esserne bravi noi a uscirne fuori”.

Il commento di Kurtic – “I segnali arrivati oggi non possono bastare, perché alla fine contano i risultati e contano i punti“. E’ questo il commento di Jasmin Kurtic, centrocampista del Parma, che ai microfoni di Sky Sport analizza così la sfida di oggi contro la Lazio. “Siamo contenti – prosegue il numero 14 crociato – per il nostro atteggiamento, per la nostra voglia, perché comunque abbiamo creato occasioni anche importanti nel primo tempo. Alla fine, se guardiamo, abbiamo però raccolto zero punti. Per questo motivo dobbiamo lavorare ancora di più, impegnarci ancora di più e vedere di raccogliere qualche risultato positivo”.

“Nel primo tempo abbiamo speso tanto, abbiamo corso, creato molto. Abbiamo speso tanto anche a livello energetico. Avevamo di fronte una squadra come la Lazio che è forte, che sfrutta l’occasione appena la crea. Dovevamo stare più attenti e portare un risultato positivo a casa. Questo non è successo, adesso alziamo la testa e guardiamo avanti“.

“Noi che eravamo già qui negli anni scorsi sappiamo com’è fatto Mister D’Aversa. Ha lavorato molto sull’unione della squadra, sull’aiutare i nuovi calciatori che invece non c’erano negli anni scorsi. Dobbiamo combattere per il nostro obiettivo, la salvezza“.