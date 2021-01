Due 18enni tunisini aggrediscono un 14enne e gli rubano telefono e soldi: denunciati

I carabinieri hanno denunciato per rapina due 18enni tunisini. Il 4 gennaio, in piazza della Pilotta hanno rapinato un 14enne sottraendogli, con violenza e minaccia, il telefono cellulare ed un somma di denaro.

In sede di denuncia il ragazzo, accompagnato dal padre, ha riferito di aver riconosciuto uno degli autori controllando i social network, in quanto i due, nel corso della rapina, non indossavano la mascherina.

Successivamente i militari, a conclusione delle indagini hanno identificato il complice. I militari della sezione radiomobile della compagnia di Parma nel corso del servizio perlustrativo hanno rinvenuta abbandonata un’autovettura rubata in città durante le festività.

Il mezzo è stato riconsegnato al legittimo proprietario.