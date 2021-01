Si taglia e si decolora i capelli per tentare la fuga: arrestato nigeriano per evasione

Nella giornata di giovedì i Carabinieri di Parma hanno arrestato un cittadino nigeriano, 22enne, residente a Parma per evasione.

Il giovane è stato colto in mattinata mentre saliva su un’autovettura condotta da un amico, ed è stato fermato a Ponte Europa. Il 22enne si era tagliato e decolorato i capelli per tentare di camuffarsi e dirigersi in stazione per lasciare la città. Dopo la perquisizione, i Carabinieri hanno trovato nello zaino del giovane passaporto e vari indumenti: poiché il ragazzo nigeriano si stava allontanando senza il permesso, è stato arrestato.

Sempre nella giornata di ieri inoltre, i Carabinieri di Radiomobile hanno denunciato per spaccio e resistenza a pubblico ufficiale un altro 22enne proveniente dalla Nigeria. Il giovane, in via Trento, alla vista dei militarsi tentava di fuggire per sottrarsi al controllo e durante l’inseguimento ingeriva un involucro con al suo interno sostanze stupefacenti.