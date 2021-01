Parma, esonerato Liverani. Al suo posto è pronto D’Aversa

Con un comunicato ufficiale, il Parma ha reso noto l’esonero di Fabio Liverani dal ruolo di allenatore del club crociato. Liverani lascia Parma dopo qualche mese dal suo insediamento, pagando la classifica del club crociato, che ha fin qui raccolto dodici punti in classifica che sono valsi il terzultimo posto.

Liverani è stato salutato su Twitter anche dal presidente Kyle Krause che si è detto “profondamente dispiaciuto” per l’addio del tecnico romano, ma promettendo battaglia per il futuro del club, descritto come “un gruppo di combattenti”.

Già arrivato a Collecchio, l’eredità di Liverani verrà raccolta dal suo predecessore, Roberto D’Aversa, che a breve verrà annunciato come nuovo tecnico crociato.