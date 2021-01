Nuovo Tardini, primi incontri coi cittadini. Bosi: “Ma io non supporterò mai un progetto di delocalizzazione”

La nuova proprietà ha voluto (e di questa la ringrazio) coinvolgere tutti gli stakeholder in una fase preliminare, prima dello sviluppo vero e proprio del nuovo progetto, in modo da recepire le istanze che provengono dal territorio. Come amministrazione abbiamo posto alcuni punti fermi: no consumo di altro suolo, forte investimento sulla qualità energetica dell’impianto e funzioni che creino valore per il quartiere, non solo per la società sportiva.