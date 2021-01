Minaccia l’ex con un coltello in strada: denunciata 47enne

A Langhirano, i Carabinieri della Stazione hanno denunciato una 47enne di origine caraibica, residente a Parma, per minacce aggravate. La pattuglia dell’Arma è intervenuta su richiesta di alcuni vicini che segnalavano la donna in strada che brandiva un coltello da cucina nei confronti dell’ex compagno, che la ospitava in casa da alcuni giorni e con cui era scaturita una lite a seguito di un eccessivo consumo di bevande alcoliche.

A Parma, i Carabinieri della Stazione di Parma Oltretorrente, hanno denunciato 3 cittadini africani, già gravati da altri precedenti di polizia, per il reato di truffa.