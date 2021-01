Covid, il nuovo decreto in pillole – cosa si può fare dal 7 al 15 gennaio

Covid, il nuovo decreto in pillole – cosa si può fare dal...

NUOVO DECRETO 5 GENNAIO 2021

Valido dal 7 al 15 gennaio 2021

zona gialla nei giorni feriali – con il divieto di spostamento tra regioni + possibilità di spostarsi verso un’altra abitazione nella regione per massimo 2 persone una volta al giorno.

☢️☢️☢️zona arancione nel weekend 9-10, con le stesse eccezioni negli spostamenti tra i Comuni previste per le feste natalizie (spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti entro 30km con esclusione degli spostamenti verso i capoluoghi)

consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5 e le ore 22, e nei limiti di due persone (più minori di anni 14)

BAR RISTORANTI E NEGOZI: I negozi potranno riaprire per i saldi fino alle ore 21. Bar, ristoranti e pasticcerie saranno aperti fino alle 18, dopodiché potranno solo lavorare per l’asporto fino al coprifuoco delle 22 o per la consegna a domicilio (nei giorni di zona gialla).

SCUOLA: Le lezioni delle superiori riprendono l’11 gennaio, mentre scuole elementari e medie ripartono il 7

Venerdì dovrebbe arrivare l’ordinanza ministeriale che colloca le regioni nelle varie zone a partire da lunedì 11 gennaio.