In hotel in centro come un turista: arrestato 40enne con diverse dosi di “shaboo”

In hotel in centro come un turista: arrestato 40enne con diverse dosi...

i Carabinieri della Stazione di Parma Oltretorrente hanno arrestato in flagranza di reato per detenzione di sostanza stupefacente un cittadino filippino di 40 anni residente in città.

L’uomo aveva preso una camera per alcuni giorni in un hotel del centro: i Carabinieri, insospettiti, hanno effettuato una perquisizione che ha permesso di rinvenire nella sua disponibilità svariate dosi di “Shaboo”, un bilancino elettronico di precisione, materiale per il confezionamento e una somma di denaro ritenuta provento dell’attività delittuosa.

Cosa è lo Shaboo- Si rammenta che la Shaboo, ritenuta una droga etnica, il cui traffico è spesso appannaggio delle comunità orientali in Italia, è un potentissimo stimolante, come le «sorelle» americane Blue Skyo Crystal Meth, che annulla la stanchezza e l’appetito per periodi che possono arrivare anche a 20 ore. Si ritiene abbia un effetto stimolante 8-10 volte superiore alla cocaina, lasciandosi però danni devastanti sul fisico. Il totale sfinimento infatti lascia presto spazio, oltre alla dipendenza, a comportamenti irrazionali e violenti, ma anche a convulsioni, totale mancanza di sonno, perdita di appetito, di denti e di capelli, e per alcuni perfino la deformazione del viso e danni irreversibili alle cellule cerebrali.