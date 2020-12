Duplice tentativo di rapina nella notte in zona via Trento: arrestati in tre

Duplice tentativo di rapina nella notte in zona via Trento: arrestati in...

Nella notte appena trascorsa i poliziotti della Questura sono intervenuti nella zona tra via Trento e via Palermo per la segnalazione arrivata da un cittadino, che ha raccontato di aver subito un tentativo di rapina da parte di tre persone poi fuggite in direzione della Stazione.

L’uomo, dipendente di una pizzeria in strada Garibaldi, è stato avvicinato dal terzetto – due uomini e una donna, riconosciuti perché clienti saltuari del negozio – mentre stava tornando a casa a fine lavoro con l’incasso della serata.

I tre si sono avvicinati con una scusa ma hanno subito manifestato le loro reali intenzioni prendendo la vittima al collo e intimandole di consegnare il denaro. L’uomo è riuscito però a liberarsi dalla stretta, a fuggire e a contattare il 113.

Le pattuglie della Polizia di Stato sono state avvicinate da una seconda persona che ha riferito di essere stata a sua volta vittima, pochi istanti prima, di un analogo episodio di tentata rapina, sempre ad opera di due uomini ed una donna perfettamente corrispondenti, per descrizione, agli autori del primo tentativo

Il terzetto è stato individuato e bloccato dalla Squadra Volanti e dopo aver fatto resistenza nei confronti degli agenti, sono stati infine arrestati per tentata rapina in concorso.

Si tratta di N.A., 23enne senegalese, del connazionale 30enne D.A. e della 44enne cubana M.H.D., subito portati in carcere.