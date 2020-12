Bocchi: “Indagini partite nel 2018, il Comune ha versato soldi per tutto il 2020: ma allora l’esposto Piazzarotti quando l’ha fatto?”

Bocchi: “Indagini partite nel 2018, il Comune ha versato soldi per tutto...

Pizzarotti, dopo una giornata passata a barcollare come un pugile suonato, scrive che l’esposto su Svoltare è partito dal comune. Visto che i pagamenti a Svoltare Onlus non si sono mai interrotti nel 2020 (vedremo a breve la pubblicazione dei pagamenti del comune dell’ultimo trimestre 2020); visto che nel 2018 gli ha concesso l’attestato di civica benemerenza; visto che il 19 novembre 2020 in un post il sindaco sponsorizzava un progetto di detta Onlus invitando i parmigiani a votarlo affinché vincesse il bando regionale da 40mila euro; visto che le indagini paiono risalire a inizio 2018.

Visto tutto ciò: di grazia, quando è stato fatto questo esposto? Ieri?

Può fornire alla cittadinanza (sciacalli compresi) data e numero di protocollo? Sarebbe un apprezzato, doveroso atto di trasparenza” – così Priamo Bocchi su Facebook.